Песков: общение Путина с прессой сократилось, но журналисты получают полную информацию

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Прямое общение президента России Владимира Путина с журналистами несколько сократилось из-за пандемии коронавируса, но они получают всю полноту информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI, отвечая на вопрос, не сократилось ли это общение из-за пандемии коронавируса.

"Прямое общение Путина с журналистами, может быть, чуть-чуть сократилось, но не с точки зрения содержания. Журналисты все равно получают всю полноту информации", - сказал он.

Говоря об усеченном формате аккредитации на ежегодную пресс-конференцию Путина 23 декабря, Песков отметил, что мероприятие состоится "в абсолютно свободном формате". "Но если раньше было полторы тысячи человек, то сейчас это сделать невозможно, поэтому у нас не открытая аккредитация, а мы сами звоним людям. Де-факто попадают все, кто был в предыдущие годы, только их будет 500 человек. Это требование санитарных властей, которое мы обязаны выполнять", - добавил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что в остальном "все будет то же самое, будет тот же Путин сидеть". "Я буду на своей жердочке сидеть. Сначала я буду вести пресс-конференцию, потом Путин скажет, чтоб я заткнулся, и будет сам вести пресс-конференцию. В этом плане все будет, как всегда", - пояснил Песков.

Он заверил, что аккредитованные на пресс-конференцию журналисты "насладятся всей полнотой абсолютно свободной, такой путинской глубокой пресс-конференции".

При этом он отметил, что "каждая пресс-конференция рождает свои мемы". "Посмотрим, это будет зависеть от ваших коллег", - ответил он на вопрос телеведущей, стоит ли ждать мемов и на предстоящей беседе Путина с журналистами.