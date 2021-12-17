Посольство США в Варшаве разочаровано принятием поправок к закону о телерадиовещании

ВАРШАВА, 17 декабря. /ТАСС/. Посольство Соединенных Штатов в Варшаве выразило разочарование принятием в республике поправок к закону о телерадиовещании, которые могут повлиять на работу принадлежащего американскому концерну Discovery телеканала TVN.

"Соединенные Штаты крайне разочарованы сегодняшним принятием закона о СМИ польским парламентом. Мы ожидаем, что президент [Польши Анджей] Дуда будет действовать в соответствии с предыдущими декларациями, чтобы использовать свое лидерство для защиты свободы слова и бизнеса", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в Twitter посольства.

Нижняя палата польского парламента (Сейм) в пятницу приняла обновленный закон, предложенный правящей в республике партией "Право и справедливость". Теперь он отправляется на подпись президенту.

Цель поправок - доработать правила, позволяющие Национальному совету по телерадиовещанию не допускать перехвата контроля над вещательными организациями компаниями вне ЕС. Речь идет о том, что владельцем действующего на основании польской лицензии телевизионного канала или радиостанции не может быть компания с заграничным, неевропейским владельцем, доля которого превышает 49%.

Владельцем TVN является американский концерн Discovery, но управление телекомпанией осуществляется через компанию Polish Television Holding BV, зарегистрированную в Нидерландах. В группу TVN входят 14 телеканалов, включая информационный TVN24. В польском информационном пространстве новостная деятельность TVN часто вступает в противоречие с подачей материала государственным телевидением.