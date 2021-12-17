Родителям в Крыму запретили присутствовать на новогодних утренниках в садах и школах

ТАСС, 17 декабря. Власти Крыма ввели ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса в преддверии новогодних праздников. В частности, родителям запрещено присутствовать на утренниках, а детям - водить хороводы, следует из опубликованного указа главы республики Сергея Аксенова.

"Обязать руководителей организаций, <…> осуществляющих образовательную деятельность (дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, организации дополнительного образования, спортивные секции и др.), при проведении новогодних и рождественских мероприятий исключить совместные мероприятия нескольких групп или классов одновременно, <…> не допускать присутствия на мероприятиях родителей, родственников и других лиц", - говорится в документе.

Кроме того, органам местного самоуправления запрещено проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов в местах массового пребывания людей, возле новогодних елок при проведении новогодних и рождественских мероприятий.

"Исключить организацию анимационных программ, конкурсов, хороводов, игр со свободным перемещением детей", - уточняется в сообщении.

Мероприятия можно проводить только при заполняемости не более 70% от общего количества посадочных мест в зале.

Ранее власти Крыма обязали совершеннолетних предъявлять сертификаты о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции и QR-коды для допуска на массовые мероприятия. С 1 декабря после снижения количества выявляемых случаев коронавируса власти Крыма разрешили работу в ночное время заведениям общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники. Также увеличивается допустимая наполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 50% до 70%. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.