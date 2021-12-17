У представительницы РФ на "Детском Евровидении" воспалились голосовые связки перед финалом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. У представительницы России на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение" Тани Меженцевой воспалились голосовые связки, сейчас ее наблюдают фониатры. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в российской делегации.

"Таня Меженцева простыла в самолете, когда летела на финал конкурса в Париж. У нее воспалились голосовые связки. Сейчас девочка наблюдается у лучших зарубежных и российских специалистов - отоларингологов и фониатров, - сказали в команде. - Врачи настоятельно рекомендовали больше не напрягать связки в течение 24 часов и запретили ей разговаривать без особой на то необходимости".

Ежедневное ПЦР-тестирование на коронавирус у певицы и всех членов делегации показывает отрицательный результат.

В связи с плохим самочувствием российской участницы организаторы разрешили ей выступить на первой репетиции под фонограмму, чтобы отрепетировать номер. "Сегодня Тане немного лучше, и она спела на второй репетиции сама, хотя вокал дается ей пока с большим трудом", - рассказали члены делегации.

Финал конкурса состоится 19 декабря в Париже на сцене концертного зала La Seine Musicale. 12-летняя Таня Меженцева выйдет на сцену под номером семь с песней Mon Ami. В России шоу будет транслировать телеканал "Карусель".

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие артисты в возрасте до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.