Председатели СК Белоруссии и России подписали программу сотрудничества

ТАСС, 17 декабря. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и его белорусский коллега Дмитрий Гора подписали в Санкт-Петербурге программу сотрудничества в области криминалистики. Об этом в пятницу сообщает СК России.

"В целях укрепления нормативно-правового фундамента между Следственными комитетами России и Беларуси в рамках встречи состоялось подписание главами двух ведомств обновленной программы сотрудничества в области криминалистического обеспечения и сопровождения предварительного расследования на 2022 - 2023 годы. Данная программа позволит совершенствовать межведомственное взаимодействие в сфере правоохранительной деятельности и досудебного производства по уголовным делам, а также обеспечит на системной основе обмен опытом в вопросах внедрения новых криминалистических средств и систем, представляющих практический интерес как для российских, так и для белорусских следователей и криминалистов", - говорится в сообщении.

По словам Бастрыкина, отношения ведомств двух стран традиционно выстраиваются в духе добрососедства, уважения и взаимного учета интересов, охватывают многочисленные сферы сотрудничества в области уголовного судопроизводства, в вопросах выработки общих подходов к защите общественных ценностей, а также подготовки кадров и научно-образовательной сферы.

В ходе переговоров была выражена общая заинтересованность в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональной преступностью и по другим направлениям взаимодействия, указали в пресс-службе.

Бастрыкин также вручил Горе ведомственную медаль СК России "За содействие". "По итогам мероприятия стороны отметили, что регулярные рабочие встречи на уровне глав следственных комитетов Российской Федерации и Республики Беларусь способствуют развитию двусторонних связей по правоохранительной линии, служат интересам развития и укрепления взаимовыгодных отношений в целях создания условий безопасной жизни граждан Союзного государства", - заключили в российском ведомстве.