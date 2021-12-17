Родители смогут посетить новогодние утренники в детсадах Подмосковья при наличии QR-кода

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Посещение новогодних утренников в детских садах и школах Московской области будет возможным только при наличии QR-кода, подтверждающего перенесенный COVID-19 или прохождение вакцинации от вируса. Об этом сообщила в пятницу зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

"Могут ли родители посетить утренник в детском саду или школе? Да, могут. Но при соблюдении некоторых условий. Утренники должны проходить для одной группы или класса (а не для всего сада или школы разом). Взрослые должны соблюдать социальную дистанцию и быть в маске. Родители могут посещать мероприятия при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. Иными словами, нужно иметь QR-код", - написала в своем аккаунте в "Инстраграм" Каклюгина.

Она также рассказала, что при посещении детского сада или школы необходимо обязательно пройти термометрию.