Канада с 19 декабря отменит запрет на въезд иностранцам из 10 стран Африки

ОТТАВА, 17 декабря. /ТАСС/. Канадские власти отменят введенный ранее запрет на въезд в страну гражданам 10 государств Африки, который был введен из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр здравоохранения страны Жан-Ив Дюкло.

"Мы приняли решение отменить чрезвычайные меры для путешественников из 10 стран [Африки], - сказал он. - Решение вступит в силу 18 декабря в 23:59". Министр отметил, что Оттава признает спорность введения данного запрета, но по-прежнему считает, что это была необходимая мера.

Кроме того, Дюкло сообщил, что с 21 декабря все въезжающие в Канаду путешественники должны иметь при себе негативный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до пересечения канадской границы. Ранее эта мера была отменена.

Ранее канадские власти запретили въезд в страну гражданам 10 стран Африки, в том числе Египта, Нигерии и ЮАР, из-за обнаружения омикрон-штамма коронавируса. Позже ряд оппозиционных политиков Канады раскритиковали это решение Оттавы, посчитав его дискриминационным и расистским, так как гражданам других стран, где так же был обнаружен этот штамм, въезд в североамериканскую страну не закрывали.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность.