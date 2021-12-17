Центр Чумакова не считает целесообразным адаптировать вакцину "Ковивак" к штамму "омикрон"

КИРОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Центр им. Чумакова не считает нужным адаптировать разработанную специалистами центра инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак" к штамму коронавируса "омикрон". Об этом сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

"Во-первых, <...> на сегодняшний день еще толком не выявлен омикрон [в России], не с чем работать, материала нет. Во-вторых, есть ли в этом смысл - очень большой вопрос. По нашей технологии инактивированных вакцин нет смысла адаптировать вакцину к разным [штаммам]", - сказал Ишмухаметов после официального старта выпуска "Ковивака" на заводе компании "Нанолек" в Кировской области.

Ранее Ишмухаметов рассказал ТАСС, что Центр им. Чумакова проведет исследования "омикрона" для определения эффективности "Ковивака". Он отметил, что вакцина эффективна против всех известных мутаций коронавируса, и высказал предположение, что штамм "омикрон" не станет исключением.

Инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак", разработанная Центром им. Чумакова, была зарегистрирована Минздравом России 19 февраля. В подобных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные). Центр им. Чумакова модернизировал производство этого препарата, установив новые биохимические реакторы мощностью в тысячу литров, что позволило существенно увеличить объемы выпуска вакцины и удвоить заявленные ранее планы.

О центре

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук (АМН) СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

В настоящее время центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.

Стратегическим партнером центра в производстве вакцин является биофармацевтическая компания "Нанолек", с которой в июле 2019 года было подписано соглашение о создании совместного предприятия "Инвак" для производства полного цикла вакцин в рамках иммунизации населения РФ по национальному календарю прививок.

С 2016 года по 2021 год в Центре им. Чумакова разработали ряд вакцин, в том числе полиомиелитную двухвалентную пероральную вакцину "Бивакполио" и жидкую вакцину от полиомиелита "Полиоваксин", вакцину для профилактики желтой лихорадки "Синсавак", вакцину от клещевого энцефалита "Эвервак".