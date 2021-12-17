Новогодняя ночь во Франции пройдет без фейерверков

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Франции приняли решение отменить в новогоднюю ночь фейерверки и концерты. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Жан Кастекс после заседания Совета обороны, на котором обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

"Концерты и фейерверки будут запрещены вечером 31 декабря", - сказал Кастекс.

В настоящий момент Франция переживает пятую волну COVID-19. В минувшую среду было выявлено около 63,5 тыс. инфицированных. Таких показателей в стране не фиксировалось с апреля. Беспокойство властей вызывает также стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон".