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Новогодняя ночь во Франции пройдет без фейерверков

Кроме того, 31 декабря будут запрещены концерты

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Франции приняли решение отменить в новогоднюю ночь фейерверки и концерты. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Жан Кастекс после заседания Совета обороны, на котором обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

"Концерты и фейерверки будут запрещены вечером 31 декабря", - сказал Кастекс.

В настоящий момент Франция переживает пятую волну COVID-19. В минувшую среду было выявлено около 63,5 тыс. инфицированных. Таких показателей в стране не фиксировалось с апреля. Беспокойство властей вызывает также стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон".

Теги
ФранцияНовый год и РождествоПандемия COVID-19
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