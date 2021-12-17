Русский дом принял участие в благотворительной рождественской ярмарке в Дамаске

РАБАТ, 17 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Благотворительная рождественская ярмарка, организованная Антиохийской православной церковью, открылась в пятницу на территории храма Крестовоздвижения в столице Сирии. В мероприятии принимают участие Русский дом в Дамаске и ассоциация соотечественников "Родник-Наследие", сообщил корреспонденту ТАСС по телефону директор Русского дома Николай Сухов.

"Открыл ярмарку епископ Антиохийской православной церкви Ибрагим Дауд", - рассказал Николай Сухов. "В самом начале Русский дом представил выступление ансамбля детского творчества "Забава", исполнившего в традиционных костюмах несколько народных танцев и частушки", - отметил он.

"В дни ярмарки посетители могут купить изделия народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, в том числе украшения, вышивку, деревянные и плетеные поделки, картины, а также продукцию сельскохозяйственных угодий, например оливковое масло и выпечку, монастырские мед и вино", - продолжал Сухов.

По его словам, "доход, вырученный от ярмарки, будет направлен в фонд воскресных школ православной церкви Антиохийского патриархата в Дамаске".

"Первый день прошел весьма активно, ярмарку посетило довольно много людей, в том числе прихожане православных храмов, сотрудники международных организаций, соотечественники. А завершится ярмарка в воскресенье, 19 декабря", - подытожил он.