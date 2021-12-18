Российские военные медики вернулись на Ставрополье после оказания помощи жителям Абхазии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Российские военные медики, оказывавшие помощь пациентам с коронавирусом в Абхазии, вернулись в пункт постоянной дислокации в городе Буденновске Ставропольского края. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"В Россию после оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия, вернулся мобильный многопрофильный госпиталь ЮВО. Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 100 койко-мест совершили марш более 800 км своим ходом на штатной технике и вернулись в пункт постоянной дислокации в город Буденновск Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Военным медикам вручены государственные и ведомственные награды. В пункте постоянной дислокации их торжественно встречали под звуки военного оркестра.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме 18 августа, приняли на лечение и консультацию более 2 тыс. жителей Абхазии с коронавирусом. Лечение в стационаре прошли 649 пациентов, амбулаторно - около 1,5 тыс. человек.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое подразделение для стационарного лечения пациентов с коронавирусом. В госпитале работали более 100 военнослужащих. Он оснащен переносными и стационарными аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентген-аппаратами, УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.