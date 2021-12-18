Фестиваль кино, игр и комиксов Bubble Comics Con откроется в Москве в формате COVID-free

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Фестиваль кино, игр и комиксов Bubble Comics Con откроется в столичном выставочном комплексе "Экспоцентр" в COVID-free-формате. Специальным гостем события станет британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, сообщают организаторы.

"Мы очень рады прервать пандемийный застой и дать людям возможность встретиться с их любимыми знаменитостями в условиях абсолютной безопасности. Мы надеемся, что Bubble Comics Con объединит и прекрасных фанатов наших комиксов, и представителей дружного фандома "Гарри Поттер", - сказал продюсер фестиваля и главный редактор Bubble Роман Котков. Мероприятие будет идти 18 и 19 декабря.

Хэдлайнером фестиваля станет актер Том Фелтон, который посетит оба дня Bubble Comics Con. Он выступит на сцене, ответит на вопросы поклонников и примет участие в автограф- и фотосессиях.

Студия "Союзмультфильм" на фестивале представит материалы будущих проектов и проведет презентации мультфильмов, в том числе сериала "Крутиксы", созданного по мотивам комиксов Bubble. Также издательство и студия презентует книгу "Союзмульткомикс", вдохновением для которого послужили мультфильмы золотой коллекции.

Создатели спортивной драмы "Чемпион мира" режиссера Алексея Сидорова о легендарном шахматном поединке между Анатолием Карповым и Виктором Корчным расскажут о фильме со сцены Bubble Comics Con, режиссер Кирилл Соколов поделится с гостями фестиваля эксклюзивными материалами о своей новой комедии "Оторви и выбрось", премьера которой состоялась на "Кинотавре". Актер Дмитрий Чеботарев и сценарист Александр Фомин ответят на вопросы о создании остросюжетного сериала "Карамора" Данилы Козловского.

Фестиваль кино, игр и комиксов организован крупнейшим российским комикс-издательством Bubble, основанным в 2011 году. Участие в нем примут звезды кино, известные художники комиксов, а также российские косплееры.