Власти Кипра предупредили население о надвигающемся шторме "Кармель"

НИКОСИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Кипр распространили предупреждение о надвигающемся на остров шторме "Кармель", под воздействием которого страна, как ожидается, будет находиться в субботу, воскресенье и понедельник. Соответствующие рекомендации распространили в пятницу Управление гражданской обороны и Метеорологическая служба Кипра.

Предупреждение синоптиков об опасностях распространяется на период с 21:00 по местному времени (22:00 мск) в субботу до 13:00 (14:00 мск) в понедельник, когда на острове будут наблюдаться ливни и бушевать ураганный ветер. "Общее количество осадков, вероятно, составит от 85 до 110 мм за 24 часа", - говорится в сообщении метеослужбы, прогнозирующей "сочетание продолжительных дождей и сильных локальных гроз".

Управление гражданской обороны также сообщило, что шторм "Кармель", зародившийся в районе греческого острова Родос, должен обрушиться на Кипр вечером в субботу, и рекомендовало населению загородить двери домов мешками с песком с внешней стороны, проверить состояние водосточных желобов, убрать ценные вещи и оборудование из подвалов из-за угрозы затопления, а самим перебраться на верхние этажи своих жилищ. Кроме того, он посоветовало избегать лишних передвижений по острову, держаться подальше от мест потенциальных оползней и от линий электропередач, а также не пересекать затопленные участки дорог.