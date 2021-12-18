В RT назвали абсурдным иск к RT DE в Германии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Заместитель главного редактора RT Анна Белкина назвала необоснованным и абсурдным иск к телеканалу RT DE в Германии. По ее словам, у телеканала есть все необходимые лицензии на вещание, сообщается в пятницу в Telegram-канале RT.

"У телеканала RT DE есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Лицензия на вещание была получена в соответствии со всеми применимыми европейскими законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении", - говорится в сообщении.

Как уточнила Белкина, иск был предъявлен не самому каналу, а компании RT DE Productions, производящей несколько программ для канала, но не осуществляющей телевещание как таковое.

Ранее сообщалось, что медиарегулятор в ФРГ начал расследование в отношении российской сети RT по подозрению в нарушении правил вещания на территории Германии. По оценке ведомства, RT запустила онлайн-программу на немецком языке, не имея лицензии на вещание в ФРГ. "В этой связи мы начали официальное расследование", - заявила агентству DPA директор медиаагентства Берлин-Бранденбург Ева Флеккен, указав на то, что у организаторов программы "есть до конца года время, чтобы заявить о своей позиции". Как пишет DPA, по итогам может быть вынесено решение о запрете вещания или даже наложен штраф в размере до полумиллиона евро. Организаторы программы могут обжаловать решение.

16 декабря телеканал RT сообщил, что онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт его нового вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch. Это произошло в день его запуска. В свою очередь в пятницу Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с канала RT Deutsch на YouTube. При этом отмечалось, что ведомство также выступило с требованием разъяснить причины блокировки. В письме регулятора подчеркивается, что действия видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. "Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено", заметили в Роскомнадзоре.