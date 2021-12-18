В Египте выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Об этом, как передает в субботу электронная версия газеты "Аш-Шурук", сообщил официальный представитель Минздрава страны Хусам Абдель Гаффар.

По его словам, положительные тесты на омикрон-штамм были выявлены у прибывших из-за рубежа в Каирском международном аэропорту. "Они изолированы, приняты все меры предосторожности для исключения каких-либо контактов с заболевшими", - сказал он.

По информации ведомства, у двоих заразившихся никак не проявляются симптомы заболевания. У третьего есть признаки болезни, но она протекает в легкой форме, без осложнений.