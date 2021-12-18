Полицейские в РФ выиграли более 400 судебных дел о защите чести и достоинства с 2020 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 400 исков по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации выиграли сотрудники полиции в судах с 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"За период 2020-2021 годы по фактам клеветы и оскорблений представителей власти возбуждено более 500 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 128.1 и 319 УК РФ. По делам о защите чести, достоинства и деловой репутации сотрудников судами удовлетворено с принятием положительных решений 412 исковых заявлений", - сказали в пресс-центре.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день факты распространения в интернете клеветы и сведений, порочащих полицейских, угрозы в их адрес, стали реальностью. В связи с этим еще одним направлением деятельности подразделений собственной безопасности стало выявление информации дискредитирующего характера, а также принятие мер по восстановлению чести и достоинства сотрудников, деловой репутации ведомства.

"Подразделения собственной безопасности успешно справляются с этой задачей, поддерживая авторитет министерства в обществе и обеспечивая доверие граждан к сотрудникам полиции", - отметили в ведомстве.

18 декабря исполняется 26 лет со дня образования подразделений собственной безопасности системы МВД РФ.