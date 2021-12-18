СМИ: в Японии умер бывший глава ассоциации семей граждан, похищенных разведкой КНДР

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший глава ассоциации семей японских граждан, похищенных разведывательными службами КНДР в 70-80 гг. прошлого века, Сигэо Иидзука умер в возрасте 83 лет. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Иидзука сложил полномочия главы ассоциации, которую возглавлял 14 лет, на прошлой неделе по причине слабого здоровья. Его младшая сестра была похищена спецслужбами КНДР в 1978 году в возрасте 22 лет. Ассоциация семей похищенных граждан была создана Сигэру Ёкотой - отцом Мэгуми Ёкоты, похищенной в 13-летнем возрасте в 1977 году и ставшей символом этой проблемы, которую японские власти пытаются разрешить по сей день. Новым же главой ассоциации стал ее младший брат Такуя Ёкота.

По данным японской стороны, Мэгуми Ёкота была похищена спецслужбами КНДР 15 ноября 1977 года в одном из крупнейших японских городов на побережье Японского моря - Ниигате, - когда возвращалась из школы. Долгие годы данные о ее похищении были лишь предположениями, которые официально подтвердили лишь в 1997 году, а в 2002 году это признал и Пхеньян, когда экс-премьер Японии Дзюнъитиро Коидзуми посетил КНДР.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух стран, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.