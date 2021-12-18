В МЧС рассказали, как правильно запускать хлопушки и фейерверки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Новогодние хлопушки нельзя использовать возле свечей, а бенгальские огни в целях безопасности лучше поджигать на улице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

"Хлопушки не следует применять вблизи пламени свечей, раскаленных спиралей. Это может привести к воспламенению конфетти или серпантина", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, специалисты отмечают, что содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением, поэтому во избежание повреждения глаз или разрушений не следует направлять ее в лицо и на осветительные приборы.

Поскольку цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения вредные окиси, зажигать их лучше на открытом воздухе или сразу хорошо проветривать комнату, советуют в ведомстве.

В МЧС также дали рекомендации, как правильно запускать ракеты и летающие фейерверки. Неспециалисты участвовать в таких шоу могут только в качестве зрителей, находясь минимум в 100 м. Нельзя запускать фейерверки вблизи от построек, жилых домов, ЛЭП. Как пояснили в главке, при сильном ветре он может попасть на балкон или выбить стекла.