Хабаровские власти к 2026 году увеличат финансирование гражданских инициатив в пять раз

ТАСС, 18 декабря. Финансирование проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и территориального общественного самоуправления (ТОС) в Хабаровском крае к 2026 году увеличат в пять раз - до 500 млн рублей в год. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев, которого цитирует пресс-служба правительства края.

"Жители края сами активно участвуют в создании комфортных условий, и мы всецело это поддерживаем. В 2021 году такая поддержка из бюджета региона была увеличена с 75 млн рублей до 100 млн рублей. В 2022 году эта сумма будет в два раза больше - 200 млн рублей. Ставлю задачу правительству края: к 2026 году довести объемы ежегодного финансирования до 500 млн рублей, а уже в 2023 году реализовать не менее 300 инициатив", - сообщил Дегтярев.

Программа поддержки социально ориентированных организаций в крае действует с 2013 года, за это время гранты получили свыше 400 проектов на сумму более 200 млн рублей. Инициативы по развитию территориального общественного самоуправления краевые власти финансируют с 2016 года. За пять лет реализовано свыше тысячи проектов активных граждан. Объем выделенных на это бюджетных средств составил более 360 млн рублей.

"В этом году мы уже усилили поддержку инициатив активных жителей края. Помимо увеличения бюджета конкурса проектов ТОС, благодаря участию губернатора края нам впервые удалось провести конкурс СОНКО дважды за год. В результате средства получили сразу 70 организаций. До конца года ТОС реализуют еще более двухсот инициатив", - сообщил и.о. председателя комитета по внутренней политике правительства края Евгений Рыбак, которого процитировала пресс-служба.

Всего в регионе сейчас действуют 561 социально ориентированная некоммерческая организация и 1 123 ТОС. Первые реализуют проекты в области спорта и пропаганды здорового образа жизни, реабилитации и социальной адаптации инвалидов, просветительской деятельности, поддержки малообеспеченных граждан и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Вторые призваны решать вопросы местного значения: от благоустройства дворов до освещения улиц.