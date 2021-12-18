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Число туристов, посетивших чайные плантации в Сочи, выросло почти в три раза за два года

В 2021 году объекты посетили около 17 тысяч человек

СОЧИ, 18 декабря. /ТАСС/. Число туристов, посетивших чайные плантации единственного российского экспортера чая Мацестинской чайной фабрики, выросло почти в три раза с 2019 года, об этом сообщила ТАСС руководитель службы маркетинга Группы компаний Мацеста чай Turshu`s Ирина Новикова.

"Мы наблюдаем интерес со стороны туристов. <...> В 2021 году наши объекты, в том числе плантации, фабрику, посетили около 17 тысяч человек, в 2019 году - около 6 тысяч туристов", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в 2020 году объекты посетили порядка 10 тысяч человек.

Она добавила, что посетители могут приехать на чайные плантации в любое время года, так как чай является вечнозеленым растением. Помимо плантаций, посетителям показывают фабрику по переработке чайного листа и приглашают на дегустацию черного и зеленого чая. В настоящий момент предприятие выпускает более 100 наименований чайной продукции.

Группа компаний "Мацеста чай" Turshu`s - крупнейшее предприятие чаеводческой отрасли России, объединяющее ООО "Мацестинская чайная фабрика" и АО "Мацестинский чай", который ведет свою историю с 1947 года. Чайные плантации находятся в экологически чистой Мацестинской долине среди горных массивов Кавказского хребта. Каждый год растут объемы сбора чайного листа и выпускаемой продукции за счет увеличения листосборных площадей. Мацестинский чай продолжает возрождение плантаций, пришедших в запустение в 1990-е годы, заросших деревьями и кустарниками, а также уход за реконструированными площадями.

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