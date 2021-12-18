Выставка полотен русских художников "Азбука шедевра" откроется в Подмосковье

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Выставочный проект "Азбука шедевра", где будут представлены более 120 работ русских живописцев, начнет работу в музее "Новый Иерусалим" в Истре в субботу. Об этом сообщается на сайте министерства культуры Подмосковья.

"18 декабря 2021 года музей "Новый Иерусалим" откроет свой самый масштабный выставочный проект "Азбука шедевра", объединяющий более 120 работ великих русских живописцев, среди которых Карл Брюллов, Борис Кустодиев, Казимир Малевич, Василий Кандинский и многие другие. Проект представит весь спектр и богатство региональных музейных коллекций от Калининграда до Владивостока, почти в каждой из которых есть шедевры, часто неизвестные широкой публике", - говорится в сообщении.

Зрители смогут увидеть полотна более 80 художников, среди которых также Илья Репин, Иван Шишкин, Кузьма Петров-Водкин, Александр Дейнека, Валентин Серов, Зинаида Серебрякова, Иван Айвазовский, Аристарх Лентулов, Наталья Гончарова. Всего в экспозиции представлены 123 работы.

Как сообщал генеральный директор историко-художественного музея "Новый Иерусалим" Василий Кузнецов, подготовка к выставке "Азбука шедевра" длилась два года. В ней примут участие 30 российских региональных музеев из 29 городов.

"Азбука шедевра" - самый амбициозный проект музея "Новый Иерусалим". Это результат сотрудничества именно региональных, а не крупных столичных музеев, живущих несколько в других предлагаемых обстоятельствах. Мы постарались показать нашим гостям целый спектр интереснейших работ лучших русских живописцев, собранных со всей России. Причем работ не столь "насмотренных" и знакомых, как произведения, представленные в экспозициях музеев Москвы или Санкт-Петербурга. В этом уникальность выставки", - добавил Кузнецов.

По словам министра культуры Подмосковья Елены Харламовой, экспозиционное пространство будет выстроено вокруг букв русского алфавита, каждая из которых объединит произведения разных авторов, периодов и эпох. Алфавит представляет собой естественную навигацию по выставке, ведя зрителей через залы. Выставка продлится до 19 июня 2022 года.