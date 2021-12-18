Лишь 20% россиян хотели бы получить деньги в качестве подарка на Новый год

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Лишь 20% россиян хотели бы получить в качестве подарка деньги на Новый год. Большинство (48% респондентов) предпочитают получить на праздник то, что попросили у родных или друзей заранее, показал проведенный банком "Русский стандарт" опрос.

По его итогам, результаты которого есть в распоряжении ТАСС, 48% респондентов предпочитают получить на Новый год подарок, который выбрали сами и заранее заказали близким или друзьям. Любят сюрпризы еще 31% опрошенных россиян. Универсальный подарок - деньги или предоплаченная карта - рады получить 20% россиян. При этом годом ранее тех, кто хотел бы получить деньги, было значительно больше - 45,5% респондентов.

Опрос также показал, что 90% россиян при подготовке к новогодним праздникам предпочитают покупать товары по скидке или декабрьским акциям, а также берут карты с повышенным кешбэком для предновогодних покупок.

При этом подготовку к празднику россияне начинают с украшения дома, так ответили 64% респондентов. На втором месте по важности - покупка подарков для родных и близких. И на самый последний момент оставляют подготовку праздничного стола - только 4% россиян начинают закупать еду заранее.

В опросе принимали участие более 1 тыс. респондентов из числа клиентов банка "Русский стандарт" на страницах в социальных сетях кредитной организации.