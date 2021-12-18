Самая старая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Китаянка Алимихан Сейти умерла на 136-м году жизни. Об этом сообщило в субботу агентство Синьхуа.

По его сведениям, гражданка Китая, проживавшая в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района, вела довольно активный образ жизни. Она занималась домашним хозяйством, обходилась практически без чужой помощи, совершала регулярные прогулки и, несмотря на почтенные годы, помогала внукам ухаживать за правнуками.

Поселок Кумушерик, где жила Алимихан Сейти, известен в КНР как деревня долгожителей: там немало пожилых людей старше 90 лет. Власти заботятся о том, чтобы в этом населенном пункте сохранялась солидная социальная прослойка лиц преклонного возраста. Для этого правительство регулярно организует бесплатные медицинские обследования, предоставляя гражданам льготное лечение.