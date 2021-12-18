В Крыму впервые за полгода выявили менее 200 случаев заражения COVID-19 за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвержден у 191 человека, сообщается в субботу на сайте регионального Минздрава. Это минимум с 21 июня, когда было зарегистрировано 193 случая заражения.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 17 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 191 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 125 172 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследованы 4 177 человек.

По данным Минздрава Крыма, количество выздоровевших за сутки составляет 371 человек, за весь период - 115 680.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму зафиксирован 20 ноября - 886 случаев заражения. С 21 ноября этот показатель начал снижаться, 17 декабря за сутки заразился 201 человек.

С 1 декабря после снижения количества выявляемых случаев коронавируса власти Крыма разрешили работу в ночное время заведениям общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники. Также увеличивается допустимая наполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 50% до 70%. С 15 декабря для вакцинированных в возрасте старше 60 лет отменили самоизоляцию и возобновили льготный проезд в общественном транспорте. Участников массовых мероприятий обязали предъявлять сертификаты о вакцинации. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.