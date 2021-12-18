Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,95

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу немного вырос и составил 0,95, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель по-прежнему превышает единицу в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Красноярском крае, где он составил 1,01, и Нижегородской области, в которой он вырос до 1,13.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ростовской области индикатор увеличился до 1, в Свердловской области и Пермском крае он равен 0,97, в Воронежской и Самарской областях - 0,88. В Подмосковье коэффициент упал до 0,78 - минимума почти за месяц, с 21 ноября.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.