На Украине обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса выявлен на Украине минувшей ночью. Об этом в субботу сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко на своей странице в Facebook .

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"Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм "омикрон", - написал он.

По словам министра, вирус завезли из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). "Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении", - проинформировал министр, добавив, что сейчас устанавливается круг контактных лиц зараженного.

Ляшко призвал жителей страны вакцинироваться и избегать поездок в страны, где доминирует омикрон-штамм.

Ранее в субботу генетик, сотрудник Института пищевой биотехнологии и геномики Национальной академии наук Украины Александр Коляда сообщил об обнаружении в ходе исследования первого случая омикрон-штамма в стране. "Среди абсолютного большинства образцов с вариантом дельта, а их на Украине сейчас более 97%, в одном образце нам удалось найти вирус с комбинацией мутаций, точь-в-точь как у далекого африканского омикрона. Так что имеем первый случай пока что потенциального омикрона на Украине", - написал он на своей странице в Facebook. Генетик указал, что вирус обнаружен у молодой женщины, которая вернулась из ОАЭ. При этом Коляда выразил сомнение в том, что это единственный случай в стране.

В целом по состоянию на утро субботы на Украине за минувшие сутки выявили 7 503 новых случаев коронавируса, 288 человека умерли от осложнений. За все время пандемии в стране инфицировались более 3,6 млн человек, умерли 92 929. Полный курс вакцинации прошли около 13 млн жителей Украины из около 41 млн. Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Новый штамм обнаружен уже примерно в 80 странах, в РФ "омикрон" выявлен у 25 человек.