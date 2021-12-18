В информационной системе ГИБДД произошел сбой

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сбой произошел в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой, в том числе не работает система регистрационно-экзаменационных подразделений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас принимаются меры для устранения неполадок. Источник не уточнил, в какие сроки система может заработать.

В субботу утром "Фонтанка" сообщила со ссылкой на читателей о сбое в информационной системе Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений ГИБДД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Всех обратившихся с документами в ГИБДД попросили прийти снова в воскресенье из-за невозможности внести их в систему. Сбой подтвердили "Фонтанке" и в различных отделениях Петербурга. По словам сотрудников, система отказала утром в субботу и в городе, и в области. В другом отделении изданию заявили, что проблема масштабная и охватила всю Россию. В столице подтвердили, что в Москве и области работа встала из-за "технологического сбоя".