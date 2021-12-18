Авдонина назначили исполняющим обязанности директора музея-усадьбы "Останкино"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Директор музея-усадьбы "Кусково" Сергей Авдонин назначен временно исполняющим обязанности директора музея-усадьбы "Останкино" после ухода из жизни Геннадия Вдовина. Об этом в субботу заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Пока никого мы туда не назначаем. Сейчас пока временно подхватил Авдонин, директор музея-усадьбы "Кусково". Временно исполняющим обязанности. Пока мы так поступили", - сказал он.

По словам Кибовского, на данный момент для музея-усадьбы "Останкино" самая главная задача - запуск департаментом культурного наследия большой реставрации, "к которой так долго готовились". "И поскольку Авдонин очень хорошо справился с этими задачами на территории своего объекта, <…> мы думаем, что пока в такой конструкции поживем", - отметил он.

"Самое главное, чтобы то, чему он [Геннадий Вдовин] посвятил свою жизнь, вот эта работа, на которую он положил так много сил, чтобы она была проведена на самом высоком и достойной уровне. Я думаю, что Авдонин как раз тот человек, который способен эту задачу решать", - резюмировал Кибовский.