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Теплоснабжение в жилых домах в Черногорске в Хакасии восстановили

Без горячей воды и тепла оставались около 1 тыс. человек

ТАСС, 18 декабря. Теплоснабжение в городе Черногорске в Хакасии, где утром без горячей воды и тепла остались около 1 тыс. человек, полностью восстановлено. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 15:25 (11:25 мск) теплоснабжение и горячее водоснабжение в муниципальном образовании г. Черногорск восстановлено в полном объеме, отключенных потребителей нет", - сообщили в главке МЧС.

Утром под ограничение теплоснабжения попали пять жилых домов, где живут 912 человек. Сейчас в Черногорске температура воздуха около нуля градусов.

Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс. человек. В городе неоднократно возникали проблемные ситуации в сфере теплоснабжения.

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