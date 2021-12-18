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Москвичей предупредили о снегопаде и гололедице с вечера субботы до утра воскресенья

Во время непогоды не рекомендуют находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Снегопад и гололедица ожидаются в Москве с вечера субботы до утра воскресенья. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

"С 22:00 18 декабря до 10:00 19 декабря в Москве ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Во время снегопада не рекомендуется находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций. При гололедице советуют пешеходам выбирать нескользящую обувь на рельефной подошве, а водителям соблюдать скоростной режим. "Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий", - добавили в департаменте.

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