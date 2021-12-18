В Рязанской области объем закупок лекарств для лечения ковида на дому вырос почти втрое

ТАСС, 18 декабря. Финансирование закупок лекарств для амбулаторного лечения пациентов с ковидом в Рязанской области за год увеличилось почти втрое. Об этом в субботу сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

"При поддержке федерального бюджета почти в три раза выросло финансирование закупок лекарственных препаратов для лечения пациентов в амбулаторных условиях - с 64,7 млн в прошлом году до 214 млн в 2021 году", - сообщил собеседник агентства.

Прилуцкий также отметил, что за год почти в шесть раз увеличился объем средств, выделенных на приобретение оборудования для оснащения лабораторий. В 2021 году на эти цели в регионе было направлено почти 100 млн рублей.

В 2020 году в ходе своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин озвучил вопрос, поступивший в кол-центр от жителя Рязанской области, жаловавшегося на отсутствие положенных бесплатных лекарств. Прокуратура региона провела проверку по данному случаю, не выявив нарушений.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 59 373 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 197 - за прошедшие сутки. Выздоровели 53 863 человека, 2 324 умерли. Уровень коллективного иммунитета в регионе оценивается в 50,1%.