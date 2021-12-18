Самый большой на Дальнем Востоке каток открылся в Хабаровске

ТАСС, 18 декабря. Самый большой на Дальнем Востоке каток площадью почти 7 тыс. кв. м открылся в Хабаровске, для его посещения нужно предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса, данные о перенесенной болезни или отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края в субботу.

"Сегодня на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске начал работу самый большой каток на Дальнем Востоке. Его площадь почти 7 тысяч кв. м, протяженность - почти 400 м. <...> Для посещения катка необходимо предъявить сертификат вакцинированного или переболевшего коронавирусной инфекцией, а в случае официального медицинского отвода - результаты отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 48 часов до дня посещения спортивного комплекса", - говорится в сообщении.

Каток разделен на несколько зон для детей и любителей спортивных игр. Ледовую площадку украсили новогодние фотозоны и 20-метровая елка, а также арт-объекты из искусственного газона: олени, медвежья семья, снеговики и белый тигр, главный символ 2022 года.

Впервые на народном катке появился социальный прокат коньков, бесплатно на час их смогут взять воспитанники детских домов, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных семей. Каток открыт для посетителей ежедневно с 11:00 до 23:00.