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Тюменские власти запретили привлекать к работе в такси и транспорте мигрантов

Постановление вступает в силу с 1 января

ТАСС, 18 декабря. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, согласно которому на 2022 год устанавливается запрет на привлечение к работе в пассажирском транспорте, легковом такси мигрантов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить на 2022 год запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, хозяйствующими субъектами, осуществляющими в Тюменской области деятельность, предусмотренную общероссийским классификатором видов экономической деятельности: деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем; деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам", - говорится в постановлении.

Уточняется, что постановление вступает в силу 1 января 2022 года, исполнить требования необходимо до 1 марта 2022 года.

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РоссияТюменская область
Пандемия COVID-19
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