В Москве сотни фанатов пришли на встречу с актером, сыгравшим Драко Малфоя

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера, встретился с поклонниками на фестивале кино, игр и комиксов Bubble Comics Con, который проходит в Москве. Артист поделился впечатлениями от съемок в спецэпизоде к 20-летию премьеры картины "Гарри Поттер и философский камень", передает корреспондент ТАСС.

Актера ожидает насыщенное расписание на российском фестивале. С самого утра Фелтон принимает участие в автограф- и фотосессиях. Появление любимого героя на сцене присутствующие встретили оглушительными овациям и криками, на встречу пришли сотни фанатов. "Я впервые в России, так что вы первые российские фанаты, которых я встретил <...> Я фанат русской культуры. Мне нравятся ваша музыка, балет, архитектура и литература", - рассказал Фелтон со сцены.

Он не только активно отвечал на вопросы, но и сам задавал их фанатам. С одной из поклонниц актер обменялся мнением насчет любимой книги из серии романов о Гарри Поттере. Своим фаворитом Фелтон назвал вторую часть "Гарри Поттер и тайная комната", он оценил и выбор поклонницы - "Гарри Поттер и узник Азкабана". Среди фильмов актер выделил шестую часть "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (Harry Potter and the Half-Blood Prince, 2009).

"В этом году, чуть ли не сегодня, исполняется 20 лет с момента выхода первой картины. Здорово осознавать, что у этой вселенной так много поклонников, эта любовь передается от поколения к поколению", - поделился Фелтон.

Спецвыпуск, посвященный этому событию, выйдет в эфир на канале HBO Max в полночь на Новый год, 1 января. В России премьеру фильма, который получил название "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс", эксклюзивно покажет онлайн-кинотеатр "Амедиатека". "Это было очень эмоциональное воссоединение, мы все плакали. Здорово было снова встретить людей, с которыми прошло мое детство", - заключил актер.

Фестиваль кино, игр и комиксов организован крупнейшим российским комикс-издательством Bubble, основанным в 2011 году. Участие в нем примут звезды кино, известные художники комиксов, а также российские косплееры. Мероприятие проходит в выставочном комплексе "Экспоцентр" в формате COVID-free.