В Минске открылся первый магазин с сувенирами от Лукашенко

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Первый магазин с сувенирами (мерчандайзинг) от президента Белоруссии Александра Лукашенко открылся в субботу в одном из торговых центров Минска, данное событие вызвало интерес у покупателей.

Государственное агентство БелТА напоминает, что в конце августа Лукашенко получил в подарок на день рождения набор маек со своими цитатами. После этого белорусский президент согласился с тем, чтобы проект получил дальнейшее развитие.

Во время открытия магазина "Первый" в Минске собралось значительное число потенциальных покупателей. Среди них были замечены чиновники, в том числе замглавы президентской администрации Игорь Луцкий, министр информации Владимир Перцов, председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, глава концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

Она сообщила, что данный проект был реализован за три недели. "Нам очень приятно, что на открытии магазина стоит очередь. <...> Видишь, какое большое желание есть через такую форму проявить свою консолидацию с политикой главы государства, поддержать его?" - сказала глава концерна одному из журналистов. По словам Лугиной, покупатели не ограничиваются единичными экземплярами, некоторые закупают товар коробками.

Покупателям предлагают приобрести в магазине "Первый" майки по цене 20 белорусских рублей (около $8), байки женские по цене 40 рублей (около $16), мужские байки - 45 рублей (около $22,5). Организаторы проекта заверили, что товаров хватит всем. Продукция снабжена известными в Белоруссии цитатами Лукашенко: "Раздевайтесь и начинайте работать", "Будет очень интересно", "Начинайте шевелиться".