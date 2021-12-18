В ВОЗ сообщили, что омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 89 странах

ЖЕНЕВА, 18 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса к настоящему моменту обнаружен в 89 государствах. Об этом сообщила в субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Омикрон" настораживает все сильнее. Есть и надежда. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

"По состоянию на 16 декабря 2021 года омикрон-вариант обнаружен в 89 странах всех шести регионов ВОЗ", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

Организация ссылается на "последовательный свидетельства" того, что у омикром-штамма "имеется существенное преимущество в росте" в сравнении с дельта-штаммом и что он "распространяется значительно быстрее, чем дельта-вариант в странах, где задокументирована передача в общинах". Согласно этим данным, за 1,5 - три дня происходит удвоение числа заразившихся.

При этом "омикрон" распространяется в странах "с высокими уровнями иммунитета среди населения". В ВОЗ считают, что, скорее всего, "омикрон" превзойдет дельта-штамм в тех местах, где наблюдается передача коронавируса внутри общин.

Что касается тяжести протекания заболевания при заражении "омикроном", то данные на этот счет пока являются "ограниченными", отмечается в бюллетене. Требуется больше информации для того, чтобы прояснить этот вопрос, а также вопрос о том, какое воздействие вакцины и иммунитет оказывают на тяжесть болезни.

В Великобритании и ЮАР растет число пациентов, госпитализируемых в связи с заражением коронавирусом. В этой связи в ВОЗ считают вероятным, что "многие системы здравоохранения могут быстро оказаться перегруженными".