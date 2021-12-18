Самолеты с гражданами России, Киргизии и Афганистана вылетели из Кабула в Москву

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Три самолета военно-транспортной авиации, доставивших гуманитарный груз в Кабул, вылетели из Афганистана с гражданами РФ, Киргизии и Афганистана. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Три самолета военно-транспортной авиации, доставивших гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту самолетов Ил-76 около 200 граждан РФ, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в вузах России.

"Эвакуируемых граждан самолеты Минобороны России доставят на подмосковный аэродром Чкаловский", - уточнили в министерстве, добавив, что для дозаправки самолеты осуществят промежуточную посадку на аэродромах Гиссар (Республика Таджикистан) и Кант (Киргизская Республика).

В ведомстве отметили, что авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул, была создана министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу для осуществления вывоза граждан.

В период с 26 августа по 1 декабря самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана было эвакуировано 770 граждан РФ, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), Украины и Афганистана, а также доставлено более 100 т гуманитарного груза.