Times: британские власти изучают возможность новых антиковидных мер после Рождества

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании разрабатывает план действий на случай резкого роста показателей госпитализации инфицированных коронавирусом на фоне активного распространения омикрон-штамма. Как сообщила в субботу газета The Times , после Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря, в стране могут ужесточить коронавирусные ограничения сроком на две недели, чтобы снизить нагрузку на национальную систему здравоохранения.

По информации источников издания, власти рассматривают возможность введения ограничений, которые бы снизили количество контактов между людьми. В частности, обсуждается вариант с запретом на нерабочие встречи в закрытых помещениях для людей, не проживающих друг с другом под одной крышей. Кроме того, в рамках новых антиковидных мер правительство может разрешить обслуживание посетителей пабов и ресторанов только на свежем воздухе и ограничить число гостей свадебных церемоний и похорон до 30 человек. При этом учебные заведения и магазины, как указывает The Times, будут по-прежнему работать.

Члены научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при кабинете министров Великобритании полагают, что подобные меры помогут в два раза сократить число случаев госпитализации инфицированных. В настоящее время в стране доставляют в больницы около 900 пациентов в сутки, но при нынешних темпах распространения коронавируса этот показатель может достигнуть 10 тыс. человек в январе.

Позиция Джонсона

Как подчеркивает издание, премьер-министр Борис Джонсон пока окончательно не одобрил данный план действий, поскольку опасается дальнейшего снижения своей популярности среди законодателей от правящей Консервативной партии. Ранее на неделе около 100 представителей тори не поддержали инициативу главы правительства о требовании демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов, которая в конечном счете была одобрена благодаря голосам оппозиционной Лейбористской партии. Новые ограничения могут еще больше отдалить Джонсона от ряда его однопартийцев, что грозит внутриполитическим кризисом.

По сведениям The Times, премьер-министр перед принятием итогового решения хочет сначала получить результаты научных наблюдений о том, насколько эффективны уже введенные ограничительные меры в стране. Работодателям было рекомендовано вернуть сотрудников на удаленную работу, ношение масок вновь стало обязательным в большинстве закрытых помещений. Ожидается, что в ближайшее время премьер также проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета с участием руководителей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, чтобы обсудить с ними дополнительную финансовую поддержку наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики.

На протяжении последних трех дней в Великобритании устанавливаются антирекорды заболеваемости COVID-19 в стране. В пятницу число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории королевства достигло 93 045. За последние семь дней было подтверждено более 477 тыс. случаев - почти на 40% больше, чем в течение предыдущего семидневного периода.