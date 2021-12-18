Котельная в якутском Олекминске заработала в обычном режиме

ЯКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Котельная в городе Олекминске, где была нарушена работа котельной из-за вышедших из строя нескольких котлов, работает в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики Якутии в субботу.

Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Якутии в пятницу сообщила, что в Олекминске вышли из строя два из пяти котлов, к котельной подключены 32 жилых дома, где проживают около 500 человек. Для стабильной работы котельной и возможности проведения ремонтных работ было принято решение о содействии со стороны ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" в предоставлении резервного котла, в ночь с пятницы на субботу установленный котел был запущен в работу.

"В Олекминске котельная "ОГАТП" работает в штатном режиме. <…> Как сообщил первый заместитель главы Олекминского района Николай Кузнецов, сегодня проведен обход по жилфонду, особое внимание уделено адресам, по которым ранее поступали обращения от жителей в ЕДДС района", - говорится в сообщении.

Температура в квартирах колеблется от 18 до 24 градусов, добавили в министерстве. "На данный момент работниками ресурсоснабжающей организации ИП Лыткин А. В. ведется сборка второго котла для замены вышедшего из строя котла. <…> Второй новый котел планируется установить 22-23 декабря. После этого, как ранее сообщалось, предприятие приступит к поэтапному ремонту старых действующих котлов", - уточнили в пресс-службе.

Кроме этого, на оперативном штабе регионального министерства обсуждалась ситуация по обеспечению углем в поселке Иенгра в Нерюнгринском районе Якутии. Ранее в поселке возникли проблемы с углем для котельных, и в данное время используется уголь, который не соответствует техническим характеристикам установленных котлов, по этой причине котельная не может нагнать температуру по утвержденному температурному графику.

"На сегодняшний момент подтвердились договоренности с угледобывающей компанией "Долгучан" на поставку 70 тонн. В понедельник начнутся поставки угля для смешивания с имеющимся и поддержания температуры", - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы Нерюнгринского района Анны Лысенко. В рамках договоренности предприятие планирует получить пробную партию угля до 29 декабря. С января следующего года предприятие планирует перейти на другой уголь.