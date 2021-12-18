Власти Сочи учтут опыт Санкт-Петербурга при создании насыпного острова в Черном море

СОЧИ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Сочи ведут переговоры со специалистами из Санкт-Петербурга, чтобы перенять опыт создания искусственных береговых территорий по примеру Васильевского острова. Об этом журналистам сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский во время пресс-тура, организованного администрацией города.

В рамках реконструкции Приморской набережной Сочи планируется увеличить береговую территорию за счет использования насыпных технологий. Также рассматривается возможность создания искусственного острова в городской черте Сочи.

"Все знают о насыпной части Васильевского острова, который находится в Санкт-Петербурге, и мы ведем переговоры с теми компаниями, которые там работали, [они] имеют опыт и могут его нам передать", - сказал Копайгородский.

Победителем международного конкурса проектов концепции главной набережной Сочи стал консорциум под лидерством архитектурного бюро из Нидерландов UnStudio. Предполагается, что в рамках реконструкции территорию набережной увеличат до 300 м в глубину моря путем создания искусственной территории площадью 55 га.