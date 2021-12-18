В Петербурге начала работу Рождественская ярмарка на Манежной площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Главная городская ярмарка на Манежной площади открылась для посетителей в Петербурге, в этом году организаторы подготовили новые фотозоны, а для детей и их родителей бесплатно будут работать каток и двухъярусная карусель. Об этом ТАСС сообщила в субботу директор СПб ГБУ "ЦККТРУ" Анна Сильницкая.

"Мы рады приветствовать жителей и гостей нашего замечательного города на Рождественской ярмарке, которая начала работу сегодня в полдень! Я уверена, что наших посетителей порадует ярмарка, представленные здесь развлечения, различные интересные товары, и естественно, блюда и напитки. Мы постарались угодить посетителям всех возрастов, для детей у нас представлено множество развлечений, любителям сделать интересные снимки - новые необычные фотозоны", - сказала она.

Ранее организатор ярмарки рассказала, что на Манежной площади она проходит уже в третий раз. Концепция оформления продолжает сказочную историю "Щелкунчик и Мышиный король" Гофмана. Новинками этого года стали фотозона "Торт", "Часы" и "Воздушный шар" на Малой Садовой улице. Также в этом году в отличие от прошлого представлены развлекательные зоны: ледовой каток, двухэтажная паровая карусель, а для маленьких посетителей будет курсировать паровозик. Кроме того, предусмотрена развлекательная программа с участием сказочных аниматоров, но главными героями по-прежнему будут Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Вход на ярмарку свободный, при этом будут соблюдены все противоковидные меры: сотрудники привиты, будут работать в масках и защитных экранах.

Ежедневно до 9 января ярмарка будет работать с 12:00 до 21:00, исключение составит 1 января, когда она начнет принимать гостей с 14:00. Помимо городской ярмарки, с 20 декабря в Петербурге начнут работу более 80 елочных базаров. А возле главной новогодней ели на Дворцовой площади, также с 20 декабря, откроется "Новогодняя почта".

"Каждый желающий сможет бесплатно отправить авторскую открытку своим родным и близким в любую точку страны. Коллекцию открыток создали на основе рисунков юных петербуржцев. "Новогодняя почта" будет работать ежедневно с 20 до 31 декабря, с 17:00 до 20:00. Волонтеры не только помогут заполнить поздравительные открытки, но и подарят сувениры", - сообщили в пресс-службе Смольного.