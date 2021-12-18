Источник: судья Юлия Сафина умерла от последствий коронавируса

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Федеральный судья Басманного суда Москвы Юлия Сафина умерла от последствий коронавирусной инфекции, сообщил в субботу ТАСС источник из ее окружения.

"Несколько дней назад после осложнений от коронавируса на 45-м году жизни умерла судья Юлия Сафина", - сказал собеседник агентства.

Сафина была председательствующей судьей в заседаниях по избранию и продлению меры пресечения бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну, экс-губернатору Кировской области Никите Белых, а также основателю фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви и другим обвиняемым.