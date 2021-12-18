Гала-шоу к юбилею Нижнего Новгорода завоевало награду The Best Events Awards World

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Гала-шоу "Начало нового", организованное к 800-летию Нижнего Новгорода, признано лучшим мероприятием в мире в категории "Культурное музыкальное и спортивное событие", сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

"Гала-шоу "Начало нового", организованное к 800-летию Нижнего Новгорода, завоевало престижную международную награду The Best Events Awards World. Российское мероприятие признано лучшим в мире в категории "Культурное музыкальное и спортивное событие". При оценке проекта учитывались креативность идеи, технологические инновации, качество исполнения, вовлеченность участников мероприятия, атмосфера, методы и инструменты воздействия, эффективность, достижение заявленных целей и задач", - говорится в сообщении.

На премию были заявлены сотни престижных мероприятий со всего мира, в шорт-лист вошли четыре события. Помимо нижегородского гала-шоу, в шорт-лист вошли информационная кампания "All4climate Italy 2021" об изменениях климата, выставка "Александр Невский. Судьба России" из Италии, посвященная 800-летию Невского, а также нидерландское мероприятие в скаутском стиле "ScoutOn", которое прошло в гибридном формате и объединило Голландскую ассоциацию скаутов и волонтеров.

Очная защита проходила онлайн 15 декабря на английском языке. Перед комиссией выступал заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович. "Это заслуженная награда. Проведена колоссальная работа по подготовке гала-шоу. И я уже тогда, в августе, говорил, что подобного уровня событие - это наши инвестиции в будущее. Результат есть. Сначала мы выиграли приз в Х Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. Сегодня стали лучшими в мире! Нижний Новгород вновь ярко заявил о себе на международном уровне", - цитирует пресс-служба Берковича.

Премия The Best Events Awards World была учреждена в 2006 году компанией ADC Group для поощрения организаторов мероприятий различных уровней и направленности. Церемония награждения прошла 17 декабря 2021 года в рамках международного фестиваля Bea World Festival.

Гала-шоу "Начало нового" прошло 21 августа, став кульминацией празднования 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода. Для постановки впервые в России возвели сцену на воде, которая также стала самой большой в стране. В основе концепции шоу был рассказ из 10 номеров о традициях города и его современности. В шоу задействовали 560 артистов, большая часть из них - это нижегородцы. Так, на сцену вышли номинант премии "Грэмми" Максим Емельянычев, обладатель "Грэмми" Даниил Трифонов, супермодель и основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова, заслуженные мастера спорта России, чемпионки мира и Европы, художественные гимнастки, сестры Дина и Арина Аверины.