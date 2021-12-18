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Коронавирусом заразился каждый 30-й человек на Земле.
Коронавирусом заразился каждый 30-й человек на Земле.
Коронавирусом заразился каждый 30-й человек на Земле.
Коронавирусом заразился каждый 30-й человек на Земле.
Коронавирусом заразился каждый 30-й человек на Земле.
Пандемия COVID-19

Коронавирусом заразился каждый 30-й человек на Земле. Главное о коронавирусе за 18 декабря

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 186 823 случая заражения, из них новых — 27 434. За сутки умерли 1 076 человек, за весь период — 296 180. 
  • В Крыму впервые за полгода выявили менее 200 случаев заражения COVID-19 за сутки.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 000 067 случаев заражения, из них новых — 2 283 (данные Оперштаба Москвы).
  • В Москве за сутки зарегистрировали 79 смертей из-за коронавируса. Это минимум с 22 октября.

Мир

  • Всего зафиксировано более 273,6  млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В общей сложности с начала пандемии коронавирус нашли более чем у 273 млн человек. Таким образом, им заразился каждый 30-й житель планеты, но в расчетах возможны небольшие погрешности из-за повторных заражений, статистику по которым страны мира не публикуют. Общее число жертв пандемии превысило 5,3 млн. 
  • Омикрон-штамм коронавируса к настоящему моменту обнаружен в 89 государствах.
  • Moderna сообщила, что на производство вакцины от омикрон-штамма нужно меньше трех месяцев.
  • Количество выявленных за сутки новых случаев коронавируса в штате Нью-Йорк составило 21 027, что является рекордом за всю пандемию.
Теги
Пандемия COVID-19
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