Коронавирусом заразился каждый 30-й человек на Земле. Главное о коронавирусе за 18 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 10 186 823 случая заражения, из них новых — 27 434. За сутки умерли 1 076 человек, за весь период — 296 180.
- В Крыму впервые за полгода выявили менее 200 случаев заражения COVID-19 за сутки.
Москва
- Всего зафиксировано 2 000 067 случаев заражения, из них новых — 2 283 (данные Оперштаба Москвы).
- В Москве за сутки зарегистрировали 79 смертей из-за коронавируса. Это минимум с 22 октября.
Мир
- Всего зафиксировано более 273,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В общей сложности с начала пандемии коронавирус нашли более чем у 273 млн человек. Таким образом, им заразился каждый 30-й житель планеты, но в расчетах возможны небольшие погрешности из-за повторных заражений, статистику по которым страны мира не публикуют. Общее число жертв пандемии превысило 5,3 млн.
- Омикрон-штамм коронавируса к настоящему моменту обнаружен в 89 государствах.
- Moderna сообщила, что на производство вакцины от омикрон-штамма нужно меньше трех месяцев.
- Количество выявленных за сутки новых случаев коронавируса в штате Нью-Йорк составило 21 027, что является рекордом за всю пандемию.