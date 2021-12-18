В Египте усилили меры санитарной безопасности в аэропортах после выявления омикрон-штамма

КАИР, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Египта объявили об усилении мер санитарной безопасности в аэропортах страны в свете выявления первых случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавируса. Как сообщило в субботу министерство гражданской авиации страны, усилены меры предосторожности и интенсивность операций по дезинфекции воздушной гавани египетской столицы и других городов, а также салонов самолетов национального авиаперевозчика компании Egypt Air.

"В международном аэропорту Каира и во всех египетских аэропортах сегодня усилены меры санитарной безопасности, которые включают в себя проведение профилактических мероприятий по дезинфекции и стерилизации основных залов воздушной гавани, зоны багажа, мест ожидания, туалетов, эскалаторов, лифтов, транспортных средств внутри аэропорта, выходов на посадку и административных помещений, а также ужесточение масочного режима, обязательное соблюдение социального дистанцирования и наличие дезинфицирующих средств во всех залах аэропорта", - отмечается в сообщении пресс-службы министерства. До и после каждого полета лайнеры Egypt Air подвергаются санитарной обработке.

В пятницу было объявлено о выявлении в Египте первых трех случаев заражения новым штаммом у прибывших из-за границы. При этом, по данным Минздрава, у двоих заразившихся никак не проявляются симптомы заболевания, третий демонстрирует признаки болезни, но она протекает в легкой форме, без осложнений.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен более чем в 60 странах, включая Россию и США.