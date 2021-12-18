Более 1,5 млрд рублей получит Псковская область на ремонт школ в 2022 году

ТАСС, 18 декабря. Псковская область получит более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт школ в 2022 году. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Михаил Ведерников.

"По проекту "Модернизация школьных систем образования" для региона согласовано выделение субсидии в размере 1,52 млрд рублей. Эти средства мы получим уже в следующем году", - написал Ведерников на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что область подала в Минпросвещения России заявку на финансирование ремонта 33 школ, заявку одобрили в полном объеме. "85% субсидии предусмотрено на проведение работ по капремонту, 15% - на закупку мебели и учебного оборудования", - уточнил губернатор.

"Программа капремонта школ была инициирована президентом России и поддержана "Единой Россией". Она будет действовать до 2026 года, в рамках этой программы ежегодно будет выделяться финансирование на проведение работ. Поэтому мы планируем и дальше участвовать в этой программе - начало положено", - заключил Ведерников.