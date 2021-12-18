Адыгея, КЧР и КБР совместно представят достижения к 100-летию образования республик

МАЙКОП, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии в 2022 году планируют совместно представить достижения к 100-летию образования республик. В субботу глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с главами КЧР и КБР, Ставропольского края и обсудил совместные мероприятия, сообщил Кумпилов в своем Instagram-аккаунте.

"2022 год является важным годом для трех братских республик - Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. Все три региона будут отмечать 100-летие с момента образования. <...> Сегодня в Черкесске на встрече с главами КЧР и КБР Рашидом Темрезовым и Казбеком Коковым, а также с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым мы обсудили возможность проведения совместных праздничных мероприятий в столицах регионов, а также в Москве", - написал Кумпилов.

Он также отметил, что согласно указам президента России Владимира Путина, в рамках подготовки к этим датам в регионах уже идут строительство и реконструкция множества объектов, планируются культурные, спортивные, молодежные мероприятия.

"По нашему общему мнению, совместными силами мы можем наиболее ярко и масштабно представить достижения регионов на федеральном уровне, познакомить жителей всей России с богатой и разнообразной культурой наших народов", - сказал Кумпилов, отметив, что регионы связывают давние узы дружбы и добрососедства.

Также, по словам Кумпилова, 18 декабря главы регионов подписали план сотрудничества между правительствами субъектов и соглашение о сотрудничестве в области образования, культуры и спорта.

Черкесская (Адыгейская) автономная область в составе Кубано-Черноморской области была образована постановлением ВЦИК 27 июля 1922 года. Это событие легло в основу формирования статуса Адыгеи как полноправного субъекта России.