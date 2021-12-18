Представительница России на "Детском Евровидении" выступит в финале

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Певица Таня Меженцева, представляющая Россию на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение", намерена выступить в финале смотра 19 декабря, несмотря на проблемы с голосовыми связками. Об этом сообщили ТАСС в субботу в российской делегации.

"Тане уже лучше, но голосовые связки пока не напрягает - бережет силы к завтрашнему финалу", - сказали в команде.

Накануне стало известно, что юная артистка простыла в самолете по пути в Париж, где пройдет финал "Детского Евровидения". У нее воспалились голосовые связки, потребовалась помощь отоларингологов и фониатров.

Финал конкурса состоится 19 декабря в Париже на сцене концертного зала La Seine Musicale. 12-летняя Таня Меженцева выйдет на сцену под номером семь с песней Mon Ami. В России шоу будет транслировать телеканал "Карусель".

Проголосовать за понравившуюся песню конкурса можно на официальном сайте junioreurovision.tv. Первый этап голосования начался 17 декабря и продлится до начала шоу 19 декабря в 18:00 мск. Второй этап голосования состоится после выступления последнего участника и продлится 15 минут. По правилам "Детского Евровидения" Россия может голосовать за своего участника.

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие артисты в возрасте до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.