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В дагестанском селе Оружба построили новую школу на 304 места

Открытие школы позволит решить проблему третьей смены

МАХАЧКАЛА, 18 декабря. /ТАСС/. Новую школу на 304 места построили в Магарамкентском районе Дагестана в рамках ликвидации трехсменного обучения. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе правительства республики.

В старой Оружбинской школе дети учатся в три смены, уроки вынужденно проводятся в трех сборно-щитовых зданиях, непредназначенных для учебного процесса.

"В селе Оружба Магарамкентского района в рамках ликвидации "трехсменки" построили новую школу на 304 места. Сегодня объект посетил председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов", - говорится в сообщении.

Как сообщает сайт регионального правительства, объект возводится в рамках программы по ликвидации трехсменного режима обучения с 2019 года.

"В настоящее время строительные работы на объекте завершены, ведутся работы по монтажу лифтов",- добавили в правительстве.

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