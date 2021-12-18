Нидерланды уходят на жесткий карантин из-за омикрон-штамма

ГААГА, 18 декабря. /ТАСС/. Жесткий карантин вводится в Нидерландах, чтобы предотвратить слишком быстрое распространение варианта коронавируса "омикрон". Об этом заявил в субботу на пресс-конференции и.о. премьер-министра страны Марк Рютте.

"Нидерланды опять вынуждены закрыться, - сказал он. - Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом".

Профессиональные спортивные соревнования продолжатся, но без зрителей, как и было до этого. Все учебные заведения также будут закрыты. Жителям настоятельно рекомендуется работать дома и принимать не более двух гостей в день. Исключение составят лишь Рождество и Новый год, когда можно будет принимать до четырех человек.

Глава Национального института здравоохранения и окружающей среды Яп ван Диссел отметил, что вариант "омикрон" станет доминирующим в Нидерландах где-то между Рождеством и Новым годом. "Вокруг этого штамма по-прежнему много неопределенности, - сказал он. - Но мы знаем, что иммунитет, приобретенный в том числе за счет вакцинации, защищает от этого штамма хуже, нежели от штамма "дельта". Это серьезная проблема. В то же время мы знаем, что бустерная вакцинация повышает иммунитет и защищает если не от заражения, то от тяжелого течения заболевания".

В свою очередь и.о. вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге заявил, что власти разворачивают беспрецедентную кампанию по бустерной иммунизации всего взрослого населения страны. В ее рамках дополнительную дозу препарата от коронавируса до конца января должны получить около 9,5 млн человек.